Трагедия на турбазе: установлены личности погибших

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Установлены личности четырех людей, найденных мертвыми на турбазе в Алтайском крае . Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Погибшие являются членами семьи начальника сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края 51-летнего Иосифа Кременских.

Двое взрослых и двое детей были найдены мертвыми в номере на туристической базе неподалеку от озера Ая. Они несколько дней не выходили из номера, дверь вскрыли 31 июля, когда подошло время выезда.

Причины смерти пока неизвестны, проводится экспертиза. Изначально сообщалось об обнаружении тел троих взрослых и одного ребенка.