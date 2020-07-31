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Найденные мертвыми люди на российской турбазе оказались из семьи чиновника 

Lenta.ru 31 минуту назад
Трагедия на турбазе: установлены личности погибших
Фото: depositphotos.com
Установлены личности четырех людей, найденных мертвыми на турбазе в Алтайском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Погибшие являются членами семьи начальника сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края 51-летнего Иосифа Кременских.
Двое взрослых и двое детей были найдены мертвыми в номере на туристической базе неподалеку от озера Ая. Они несколько дней не выходили из номера, дверь вскрыли 31 июля, когда подошло время выезда.
Причины смерти пока неизвестны, проводится экспертиза. Изначально сообщалось об обнаружении тел троих взрослых и одного ребенка.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи, криминалисты и сотрудники полиции, а также прокурор Алтайского района проводят осмотр места происшествия, сообщили ТАСС в региональном управлении СКР.
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Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Алтайский Край
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