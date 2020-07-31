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В Крыму рассказали об очнувшейся в крови при странных обстоятельствах россиянке 

Lenta.ru 1 час назад
Коктейль за коктейлем: вскрылась правда об инциденте в Крыму
Фото: depositphotos.com
В одном из отелей Крыма опровергли информацию о том, что российская туристка якобы подверглась нападению и очнулась в гостинице в крови при странных обстоятельствах. Ее заявление является «выдумкой», подчеркнул представитель объекта «Море» Артем Артемов в беседе с Tatler.
По словам Артемова, за время проживания в отеле женщина вела «довольно бурную жизнь», регулярно употребляя алкогольные напитки.

«В тот день, когда случилось (…) происшествие, она с утра заказала три мохито, потом пиво, потом гуляла в ресторане в городе. Наконец, на ночь в баре отеля она выпила еще два коктейля "Лонг-Айленд айс-ти", что эквивалентно полбутылки водки», — рассказал представитель гостиницы.

После этого, по его словам, женщина искупалась ночью в бассейне. Все перемещения москвички попали на камеры видеонаблюдения, из записей которых следует, что она не общалась с другими постояльцами, следовательно, могла получить травмы «в результате падения».

«Утверждения о том, что она "очнулась утром на асфальте вся в крови", являются ложью, потому что она ночью же пришла на ресепшн спа-клиники (…), и там круглосуточно дежурящие врачи и медсестра оказали ей первую помощь», — заявил Артемов, отметив, что после этого женщину доставили в городскую травматологию, где у нее «диагностировали сильную алкогольную интоксикацию».

Собеседник издания добавил, что после случившегося россиянка вернулась в отель, где отдыхала еще два дня, «не высказывая никаких претензий», но попросила отдать ей записи с камер видеонаблюдения. В просьбе женщине было отказано, поскольку сотрудники службы безопасности «не имеют права передавать материалы частному лицу».
Как отметил Артемов, тысячи сотрудников отеля, работающие там «поколениями» восприняли жалобы женщины в СМИ как «личное оскорбление», в связи с этим руководством объекта размещения было принято решение обратиться в суд. «Мы обязательно заставим ее отвечать за свои слова», — подытожил он.
28 июля туристка Елена Федосеева, вернувшаяся с отдыха в Крыму, выступила на телеканале «Дождь» с рассказом о том, как проснулась на асфальте на территории отеля «Небо» под Алуштой с многочисленными травмами. Женщина отметила, что после случившегося обратилась в полицию, но там отказались принять ее заявление, потребовав разорвать его.
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Происшествия , Артем Артемов , Республика Крым
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