Спасатели вытащили собаку из болота в Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».
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Как уточняется, инцидент произошел в деревне Часовня, расположенной в городском округе Павловский Посад. Ранее собака убежала с территории храма Троица-Чижи.
— На поиски «потеряшки» отправился рабочий, который и обнаружил ее застрявшей в болоте. Работник храма не смог самостоятельно вытащить бедолагу, так как собака большая и у нее совсем не осталось сил, — отметили спасатели.
Животное было вызволено из болота, в настоящее время его жизни ничто не угрожает. По возвращении на территорию храма собаку осмотрел ветеринар, передает агентство городских новостей «Москва».