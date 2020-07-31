Спасатели вытащили собаку из болота в Московской области

Как уточняется, инцидент произошел в деревне Часовня, расположенной в городском округе Павловский Посад. Ранее собака убежала с территории храма Троица-Чижи.

Животное было вызволено из болота, в настоящее время его жизни ничто не угрожает. По возвращении на территорию храма собаку осмотрел ветеринар, передает агентство городских новостей «Москва».