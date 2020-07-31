ЧП на границе: контрабандист хотел убить пограничников 

«Пресечена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления. При задержании нарушитель (…) попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью», — отметили в погрануправлении ФСБ России по региону.