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ЧП на границе: контрабандист хотел убить пограничников 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
ЧП на границе: контрабандист хотел убить пограничников
Фото: ТАСС
На границе с Украиной задержан контрабандист, который попытался на машине протаранить пограничников. Об этом со ссылкой на погрануправление ФСБ России сообщает ТАСС.
По данным погрануправления, инцидент произошел в районе населенного пункта Григорьевк Ростовской области.

«Пресечена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления. При задержании нарушитель (…) попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью», — отметили в погрануправлении ФСБ России по региону.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе задержания пришлось применить оружие, контрабандист получил ранение бедра. Ему оказана медпомощь.
«Рамблер» писал, что ранее сотрудники ФСБ России задержали военнослужащего Черноморского флота по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
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Происшествия , ФСБ , ИТАР-ТАСС
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