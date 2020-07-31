Заложили тротил: Польша обвинила РФ в гибели Качиньского

Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет заложили во время ремонта в России

Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

Новая комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича в пятницу опубликовала промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе. В отчете вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку "до таких повреждений (самолета) не могло дойти" только в результате столкновения с землей. "Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов", — говорится в отчете.

Комиссия утверждает, что наличие следов взрывчатых веществ на борту — тротила, пентрита и RDX (гексогена) — подтвердили польская и британская лаборатории, где проводили исследования. Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году". "В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее", — утверждает комиссия.

О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве заявляют с 2016 года. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе Качиньского. Ряд польских экспертов заявляли, что проведенные вскрытия не подтверждают версию о взрыве на борту самолета.

По словам Петренко, согласно выводам экспертов, на фрагментах самолета Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации. Петренко подчеркнула, что у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. С учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли и привели к трагедии.