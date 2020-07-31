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CNN: два небольших самолета столкнулись в Неваде 

ТАСС и ещё 3 38 минут назад
Два самолета столкнулись в Неваде
Фото: РИА Новости
Два одномоторных самолета столкнулись в воздушном пространстве на юге штата Невада в США. Как в пятницу со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) сообщил телеканал CNN, оба пилота погибли.
По данным телеканала, на момент катастрофы на борту каждого из самолетов находилось по одному человеку. Инцидент произошел днем в четверг в небе в районе города Калиенте (штат Невада), расположенном приблизительно в 240 км к северо-востоку от Лас-Вегаса.
Причины столкновения CNN не приводит. Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование в связи с произошедшим.
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Происшествия , CNN , Невада , США
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