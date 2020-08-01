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Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения 

Газета.Ru и ещё 17 1 час назад
Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения
Фото: газета.ру
Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителей федеральной прокуратуры Северного округа штата Калифорния и окружной прокуратуры во Флориде.
Отмечается, что 19-летнего жителя Великобритании Мэйсона Шеппарда обвинили в участии в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим компьютерным системам. 22-летнему жителю Флориды Ниме Фазели инкриминируется соучастие в получении доступа к компьютерным системам.
Третьим фигурантом дела является 17-летний Грэм Айвэн Кларк, он задержан. Ему предъявлены обвинения по 30 пунктам. Кларку, в частности, инкриминируется организованное мошенничество, кража личных данных и совершение хакерских атак. Его называют организатором атаки.
Вечером 15 июля на страницах нескольких крупных американских компаний и знаменитостей появились посты похожего содержания. В них предполагаемые мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Таким образом, хакеры собрали не менее 110 тысяч долларов, уточняет Bloomberg.
В Twitter подтвердили скоординированный взлом аккаунтов. Компания немедленно заблокировала эти учетные записи и удалила твиты, отправленные злоумышленниками. Кроме того, временно был ограничен функционал многих других аккаунтов, чтобы лучше понять картину происшедшего.
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Комментарии
Происшествия , Интернет , Криминал , Bloomberg , США
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