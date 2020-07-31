Гражданская жена рэпера Александра Юшко , более известного как Энди Картрайт, Марина Кохал была задержана петербургскими правоохранителями в качестве подозреваемой в убийстве артиста, сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Накануне, как сообщал «Рамблер», полицейские обнаружили в квартире, где проживала пара, останки расчлененного тела Юшко, расфасованные в полиэтиленовые пакеты. 36-летняя Кохал заявила, что её муж скончался четыре дня назад от передозировки наркотиками. При этом она, пытаясь отстоять честь артиста, решила, что он должен просто «исчезнуть»: расчлененное тело женщина планировала спрятать, но не довела дело до конца.

На допросе Кохал пояснила, что шприц, с помощью которого Юшко якобы сделал себе смертельную инъекцию, она выкинула. Впоследствии экспертиза не обнаружила в теле погибшего наличия запрещенных веществ.

31 июля журналисты со ссылкой на информацию, полученную от источника в силовых структурах, сообщили, что Мрина Кохал была задержана правоохранителями в качестве подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по статье «Убийство». В настоящее время она находится в следственном отделе.