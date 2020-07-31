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СМИ: Причиной смерти Энди Картрайта мог стать сердечный приступ 

Вечерняя Москва 1 час назад
Названа новая причина смерти расчлененного рэпера
Фото: Соцсети
Вдова репера Энди Картрайта Марина Кохал предположила, что муж мог умереть от сердечного приступа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash в пятницу, 31 июля.
Кохал сообщила адвокату Ирине Скурту, что у Энди ранее были проблемы с сердцем. А когда началась пандемия рэпер впал в депрессию, и у супруги возникли подозрения, что он употребляет наркотики.
Как рассказала юрист, 25 июля женщина вернулась домой и нашла своего мужа без сознания, а рядом с ним лежал шприц. В панике Марина решила, что случилась передозировка. Однако она не исключает того, что смерть могла наступить по естественным причинам.
Также она рассказала, что не хотела, чтобы музыканта посчитали наркозависимым, поэтому решила расчленить труп и спрятать его. Через некоторое время она планировала рассказать, что Александр просто исчез.
Уточняется, что мать и ребенок Марины в это время были дома, но женщине удалось скрыть от домашних случившееся благодаря отдельному кабинету Энди.
Также по данным Telegram-канала Baza известно, что медэксперты не нашли на теле рэпера следов инъекций. До сих пор медики не установили, употреблял ли Картрайт наркотики.
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