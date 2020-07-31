Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат жены погибшего в Петербурге рэпера рассказала о ходе дела 

РИА Новости 1 час назад
Адвокат жены погибшего рэпера рассказала о ходе дела
Фото: РИА Новости
Супруга погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта Марина Кохал проходит по делу об убийстве как свидетель, сообщила РИА Новости ее адвокат Ирина Скурту.

"Пока она свидетель", — сказала адвокат.

При этом юрист, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что следствие собирается ходатайствовать об аресте Кохал, не исключила, что "возможен выход в суд на арест".
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в среду была задержана супруга гражданина Украины по подозрению в расчленении мужа в Петербурге, скончавшегося от передозировки наркотиков. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался четыре дня назад, она сама расчленила тело. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. По данным местных СМИ, погибший известен как украинский андерграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко).
Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Последние новости
Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго Аверин выстрелил Жигунову в голову Аверин выстрелил Жигунову в голову "Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м "Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м
Комментарии
Происшествия , Александр Юшко , РИА Новости , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта роль тещи в случившемся с рэпером
Раскрыта роль тещи в случившемся с рэпером
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Россия сбила «Прогресс»
Россия сбила «Прогресс»
Конец польским мечтам о «Форте Трамп»
Конец польским мечтам о «Форте Трамп»
Видео
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение