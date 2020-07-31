Адвокат жены погибшего рэпера рассказала о ходе дела

Супруга погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта Марина Кохал проходит по делу об убийстве как свидетель, сообщила РИА Новости ее адвокат Ирина Скурту.

"Пока она свидетель", — сказала адвокат.

При этом юрист, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что следствие собирается ходатайствовать об аресте Кохал, не исключила, что "возможен выход в суд на арест".

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в среду была задержана супруга гражданина Украины по подозрению в расчленении мужа в Петербурге, скончавшегося от передозировки наркотиков. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался четыре дня назад, она сама расчленила тело. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. По данным местных СМИ, погибший известен как украинский андерграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко ).

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".