Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео 

Заключенные спасли жизнь охраннику в американской тюрьме. Инцидент произошел в одном из пенитенциарных учреждений, которое находится в штате Джорджия, и попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Трое заключенных оказали помощь помощнику шерифа Уоррену Хоббсу (Warren Hobbs), когда у него случился сердечный приступ. Мужчина упал без сознания у камеры, в которой находился арестованный Митчелл Смоллз (Mitchell Smalls). Тот заметил неладное и стал стучать по дверям своей камеры, чтобы привлечь внимание других арестантов. Из-за возникшего шума охранник ненадолго очнулся и открыл одну из дверей. После чего на помощь ему бросились находившиеся там Терри Лавлесс (Terry Loveless) и Уолтер Уайтхед (Walter Whitehead). Они смогли связаться по рации с другими сотрудниками тюрьмы. В итоге Хоббс был спасен.