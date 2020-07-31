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Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело 

РИА Новости и ещё 15 1 час назад
Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил против муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов, заявили в пятницу в столичном управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов города Москвы Юлии Галяминой по признакам преступления… "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", — сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России Юлия Иванова.

Как отмечается следствие, в начале июля 2020 года Галямина разместила в интернете призывы выйти 15 июля на несогласованный митинг в центре Москвы. В итоге на него пришло "не менее 150 человек".
При этом, как заявляет следствие, за последние полгода Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения на митингах. Учитывая же, что ее действия были "направлены на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства" и "носили умышленный характер", на нее решили возбудить уголовное дело.
В ближайшее время, как отметила Иванова, полиция отвезет подозреваемую в отдел "для проведения следственных действий".
Комментариями Галяминой РИА Новости пока не располагает.
В начале июля у Галяминой уже проходил обыск, тогда следователи пришли не только к ней, но и к членам "Открытой России" — организации, основанной Михаилом Ходорковским. По какому уголовному делу проходили обыски, следствие тогда не уточняло, а адвокат депутата Михаил Бирюков заявлял РИА Новости, что оно связано с новым расследованием по ЮКОСу.
Галямину в 2017 года избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. В прошлом году пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Бирюков , Михаил Ходорковский , ЮКОС , Мосгордума , СКР , РИА Новости , Москва
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