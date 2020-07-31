Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело 

Следственный комитет возбудил против муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов, заявили в пятницу в столичном управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов города Москвы Юлии Галяминой по признакам преступления… "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", — сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России Юлия Иванова.

Как отмечается следствие, в начале июля 2020 года Галямина разместила в интернете призывы выйти 15 июля на несогласованный митинг в центре Москвы. В итоге на него пришло "не менее 150 человек".

При этом, как заявляет следствие, за последние полгода Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения на митингах. Учитывая же, что ее действия были "направлены на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства" и "носили умышленный характер", на нее решили возбудить уголовное дело.

В ближайшее время, как отметила Иванова, полиция отвезет подозреваемую в отдел "для проведения следственных действий".

Комментариями Галяминой РИА Новости пока не располагает.

В начале июля у Галяминой уже проходил обыск, тогда следователи пришли не только к ней, но и к членам "Открытой России" — организации, основанной Михаилом Ходорковским . По какому уголовному делу проходили обыски, следствие тогда не уточняло, а адвокат депутата Михаил Бирюков заявлял РИА Новости, что оно связано с новым расследованием по ЮКОСу