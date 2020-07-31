Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео 

Омске мужчина напал на шестилетнюю девочку. Инцидент, произошедший в одном из подъездов многоэтажки, зафиксировали камеры видеонаблюдения, запись опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На ней видно, как мужчина вместе с двумя девочками входит в подъезд жилого дома и нападет на одну из них на лестнице, по всей вероятности, пытаясь ее похитить. Однако благодаря тому, что ребенок начал сопротивляться — девочка крепко держалась за перила, нападавшему пришлось отступить. Мужчина сбежал с места преступления. Сейчас ее разыскивает полиция.