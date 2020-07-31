На Украине взорвалась граната

Житель села Новый Быков Черниговской области, отдыхая с друзьями, взорвал гранату. В результате три человека погибли. Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил главный полицейский региона Андрей Прокопенко.

О трагедии стало известно 30 июля. Селянин выдернул чеку, находясь в окружении товарищей. Прогремел взрыв. Погибли двое мужчин 58-ми и 43-х лет, а также 48-летняя женщина. Ещё один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.

Прокопенко подчеркнул, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи, которым предстоит установить все обстоятельства инцидента.

В апреле, как сообщал «Рамблер», житель Винницкой области Украины ранил из огнестрельного оружия четверых полицейских, приехавших его задержать. Злоумышленник сперва повздорил с соседом, которого пообещал пристрелить. Очевидцы вызвали правоохранителей, с которыми буян устроил перестрелку. В результате преступник был задержан.