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Украинец взорвал гранату и убил трех человек 

Павел Тиунов и ещё 4 28 минут назад
На Украине взорвалась граната
Фото: ТАСС
Житель села Новый Быков Черниговской области, отдыхая с друзьями, взорвал гранату. В результате три человека погибли. Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил главный полицейский региона Андрей Прокопенко.
О трагедии стало известно 30 июля. Селянин выдернул чеку, находясь в окружении товарищей. Прогремел взрыв. Погибли двое мужчин 58-ми и 43-х лет, а также 48-летняя женщина. Ещё один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.
Прокопенко подчеркнул, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи, которым предстоит установить все обстоятельства инцидента.
В апреле, как сообщал «Рамблер», житель Винницкой области Украины ранил из огнестрельного оружия четверых полицейских, приехавших его задержать. Злоумышленник сперва повздорил с соседом, которого пообещал пристрелить. Очевидцы вызвали правоохранителей, с которыми буян устроил перестрелку. В результате преступник был задержан.
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Происшествия , Украина
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