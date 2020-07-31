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На Украине при взрыве гранаты погибли три человека 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
На Украине взорвалась граната
Фото: ТАСС
В Черниговской области Украины произошёл взрыв гранаты. Об этом сообщил председатель государственной администрации области Андрей Прокопенко 30 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован», — рассказал он.

Журналисты телеканала «Суспильне» выяснили, что жертвами взрыва стали двое мужчин 58 и 43 лет, а также 48-летняя женщина. Ранения получил 43-летний мужчина.
Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области на одной из баз отдыха взорвался автомобиль. В результате погиб 41-летний мужчина.
ИА Regnum: последние новости
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Происшествия , Украина
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