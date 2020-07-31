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Стала известна роль тещи в трагедии с Катрайтом 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Раскрыта роль тещи в случившемся с рэпером
Фото: @kkkartrait
Мать жены рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марины Кохал знала, что ее дочь расчленила тело мужа и просила ее обратиться в полицию. Об этом «Комсомольской правде» заявила адвокат Ирина Скурту.
Как писал «Рамблер», тело рэпера Картрайта было обнаружено 29 июля. СМИ сообщили, что его расчленила жена, которая объяснила, что музыкант умер от передозировки, и она не хотела, чтобы его память была омрачена историей с наркотиками. Следователи возбудили дело об убийстве и пообещали дать оценку действиям жены рэпера после того, как будет установлена причина смерти.
По словам Ирины Скурту, теща рэпера «не принимала участия» в расчленении тела и не была задержана.

«Сейчас она находится со своим двухлетним внуком у дальних родственников. Единственное, что прокомментирую: она знала о том, что сделала Марина и просила ее сообщить в полицию. Сама она этого делать не стала, так как боялась за дочь. Чтобы перебить трупный запах, они тело рэпера засыпали солью, в квартире жгли благовония», — пояснила адвокат.

При этом она опровергла данные ряда СМИ о том, что Кохал постирала органы мужа.

«В стиральной машинке никаких следов биоматериалов следователи не нашли. Если она и стирала в ней, то только вещи погибшего», — подчеркнула представитель защиты.

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Происшествия , Криминал , Александр Юшко , Комсомольская правда
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