Раскрыта роль тещи в случившемся с рэпером Энди Картрайта

Мать жены участника Versus Battle Энди Картрайта ( Александр Юшко ) Марины Кохал знала, что ее дочь расчленила тело своего мужа. Об этом «Комсомольской правде» рассказала адвокат Ирина Скурту.

По ее словам, женщина все время просила дочь сообщить о случившимся в полицию. Сама она не стала обращаться в правоохранительные органы , поскольку боялась за дочь. Тем не менее, она помогала Марине избавиться от трупного запаха, засыпав тело солью.

Адвокат также опровергла утверждение ряда СМИ о том, что Кохал постирала органы мужа. «В стиральной машинке никаких следов биоматериалов следователи не нашли. Если она и стирала в ней, то только вещи погибшего», — сказала Скурту.

Сейчас мать Кохал не задержана, она находится с двухлетним внуком у дальних родственников.

30 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство»). В течение месяца следователи должны получить результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти музыканта. Если она была некриминальной, то будет принято решение о прекращении дела в связи с отсутствием события преступления.

Тело музыканта отправили на экспертизу. По словам Кохал, он умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то Кохал придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).