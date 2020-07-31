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Определена роль тещи в расчленении рэпера Энди Картрайта 

Lenta.ru 9 минут назад
Раскрыта роль тещи в случившемся с рэпером Энди Картрайта
Фото: @kkkartrait
Мать жены участника Versus Battle Энди Картрайта (Александр Юшко) Марины Кохал знала, что ее дочь расчленила тело своего мужа. Об этом «Комсомольской правде» рассказала адвокат Ирина Скурту.
По ее словам, женщина все время просила дочь сообщить о случившимся в полицию. Сама она не стала обращаться в правоохранительные органы, поскольку боялась за дочь. Тем не менее, она помогала Марине избавиться от трупного запаха, засыпав тело солью.
Адвокат также опровергла утверждение ряда СМИ о том, что Кохал постирала органы мужа. «В стиральной машинке никаких следов биоматериалов следователи не нашли. Если она и стирала в ней, то только вещи погибшего», — сказала Скурту.
Сейчас мать Кохал не задержана, она находится с двухлетним внуком у дальних родственников.
30 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство»). В течение месяца следователи должны получить результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти музыканта. Если она была некриминальной, то будет принято решение о прекращении дела в связи с отсутствием события преступления.
Тело музыканта отправили на экспертизу. По словам Кохал, он умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.
Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то Кохал придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).
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Комментарии 1
Происшествия , Криминал , Александр Юшко , МВД , Комсомольская правда
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