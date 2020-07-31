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Мужчина упал с крыши восьмиэтажного дома и выжил 

Lenta.ru 34 минуты назад
Мужчина упал с крыши восьмиэтажного дома и выжил
Фото: РИА Новости
Как сообщает издание Daily Mail, он приземлился на минивэн и затем скатился на землю.
Во вторник вечером, 28 июля, полиции стало известно, что 21-летний молодой человек по фамилии Чжан упал с крыши во время часа пик. Свидетели утверждают, что мужчина оставался в сознании и выглядел так, будто не получил никаких травм. Он самостоятельно поднялся, затем сел на тротуар и просидел около десяти минут, пока его не забрали в больницу. О его состоянии не сообщается.

«Сначала он поднялся сам. Но вскоре он начал обильно потеть, а цвет его лица изменился», — рассказал один из очевидцев. Другой отметил, что молодому человеку повезло, что у минивэна была гладкая и плоская крыша.

Родственники пострадавшего рассказали, что Чжан — очень замкнутый человек. По их словам, он страдает от депрессии. Полиция расследует случившееся. Кому принадлежал автомобиль, не сообщается. Местные жители утверждают, что он был припаркован у здания уже очень давно.
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