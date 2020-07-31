Число обломков взорвавшегося на орбите бака выросло втрое

Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое — с 65 до 175, следует из данных ВВС США , опубликованных на специализированном сайте space-track.org.

По данным американских военных, бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая, в результате образовались 65 обломков. "Роскосмос" подтвердил факт разрушения, отметив, что обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.

К настоящему моменту в каталог космических объектов на сайте space-track.org внесены 175 обломков бака "Фрегата", которые разлетелись на тысячи километров.

По сведениям американских военных, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 230 до 1074 километров и максимальными — от 305 до 6051 километра. При этом бак до взрыва находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной — 3606 километров.

Взорвавшийся объект представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".

В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаша Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.