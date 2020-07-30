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В Москве за сутки умерли 14 зараженных коронавирусом

Парламентская газета
1 час назад
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В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус нового типа. Об этом в четверг сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
В Москве за сутки умерли 14 зараженных коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Днем ранее сообщалось о 12 умерших. Таким образом, общее число жертв COVID-19 достигло 4 460.
Всего за время пандемии в столице зарегистрировано 240 664 случая заболевания коронавирусом (в том числе 678 за последние сутки), 177 908 восстановились.
Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что пока не ожидает снижения суточной заболеваемости COVID-19.
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Происшествия,Сергей Собянин,Москва
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