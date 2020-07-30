Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову 

Вероника Полынина 7 минут назад
Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
Фото: РИА Новости
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, дал прогноз по приговору артисту.
"Сидел и похрюкивал": адвокат о Ефремове в суде
По словам Добровинского, суд вынесет Ефремову обвинительный приговор.

«На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Мне так кажется, исходя из материалов дела, которые я вижу», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что все говорит о том, что именно Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, находился за рулем автомобиля, вылетевшего на встречную полосу на Садовом кольце и столкнувшегося с машиной Сергея Захарова.
Как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов сначала признал свою вину в аварии, а затем отказался от своих слов. Адвокат артиста Эльман Пашаев настаивает на том, что за рулем автомобиля находился не Ефремов, а его раскаяние после случившегося означает лишь признание того факта, что ему принадлежит участвовавшая в ДТП машина.
Комментарии 24
Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВОЗ призвала не устраивать вечеринок во время эпидемии
ВОЗ призвала не устраивать вечеринок во время эпидемии
Барецкий арестован в Петербурге
Барецкий арестован в Петербурге
Под Ростовом двух женщин покусали ядовитые пауки
Под Ростовом двух женщин покусали ядовитые пауки
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение