Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову 

Адвокат Александр Добровинский , представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова , дал прогноз по приговору артисту.

По словам Добровинского, суд вынесет Ефремову обвинительный приговор.

«На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Мне так кажется, исходя из материалов дела, которые я вижу», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что все говорит о том, что именно Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, находился за рулем автомобиля, вылетевшего на встречную полосу на Садовом кольце и столкнувшегося с машиной Сергея Захарова

Как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов сначала признал свою вину в аварии, а затем отказался от своих слов. Адвокат артиста Эльман Пашаев настаивает на том, что за рулем автомобиля находился не Ефремов, а его раскаяние после случившегося означает лишь признание того факта, что ему принадлежит участвовавшая в ДТП машина.