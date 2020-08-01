Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван уровень загрязнения в районе химзавода под Иркутском 

Lenta.ru и ещё 14 30 минут назад
Раскрыт уровень загрязнения ртутью под Иркутском
Фото: Wikipedia.ru
Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в сточных водах под химическим заводом «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области превышена почти в 34 тысячи раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в службах экологического и технического надзора.
Как рассказал собеседник агентства, предельно допустимая концентрация ртути в атмосферном воздухе на территории предприятия превышена в 367 раз, бензола — в 5,2 раза. Кроме того, в сточных водах уровень нефтепродуктов превышает норму в три тысячи раз, железа — в 190 раз, меди — в 22 раза, фосфатов — в пять тысяч раз.
Ранее президент России Владимир Путин поручил срочно изолировать промышленную площадку химпредприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области и обеспечить ее охрану силами Росгвардии. На совещании об экологической ситуации в регионе глава государства заявил, что груз экологических проблем накапливался долгие годы — с 30-х годов прошлого века.

«На этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии», — рассказал он.

Как позже заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, обозначенные главой государства экологические проблемы в Усолье-Сибирском можно решить подключением ресурсов федерального центра, поскольку в этом случае «это будет решено в достаточно хорошие, сжатые сроки».
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Последние новости
Россия возобновила международное авиасообщение Россия возобновила международное авиасообщение Путин занялся вопросом задержания предполагаемых бойцов ЧВК в Белоруссии Путин занялся вопросом задержания предполагаемых бойцов ЧВК в Белоруссии Сергей Гармаш со скандалом покинул «Современник» Сергей Гармаш со скандалом покинул «Современник»
Комментарии 2
Происшествия , Экология , Владимир Путин , Павел Данилин , Росгвардия , Усолье-Сибирское
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проблему замалчивали»: Путин обрушился на чиновников
«Проблему замалчивали»: Путин обрушился на чиновников
Путин нашел решение проблем Байкала
Путин нашел решение проблем Байкала
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Видео
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
00:12
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
Происшествия Криминал
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Еще одна страна открыла границы для россиян
00:17
Еще одна страна открыла границы для россиян
В мире Статьи
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение