Раскрыт уровень загрязнения ртутью под Иркутском

Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в сточных водах под химическим заводом «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области превышена почти в 34 тысячи раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в службах экологического и технического надзора.

Как рассказал собеседник агентства, предельно допустимая концентрация ртути в атмосферном воздухе на территории предприятия превышена в 367 раз, бензола — в 5,2 раза. Кроме того, в сточных водах уровень нефтепродуктов превышает норму в три тысячи раз, железа — в 190 раз, меди — в 22 раза, фосфатов — в пять тысяч раз.

Ранее президент России Владимир Путин поручил срочно изолировать промышленную площадку химпредприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области и обеспечить ее охрану силами Росгвардии . На совещании об экологической ситуации в регионе глава государства заявил, что груз экологических проблем накапливался долгие годы — с 30-х годов прошлого века.

«На этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии», — рассказал он.