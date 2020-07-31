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Иркутским «Чернобылем» занялось следствие 

ИА Regnum и ещё 8 1 час назад
После предметного обсуждения проблем бывшего предприятия «Усольехимпромом» (Иркутская область) в ходе совещания, которое накануне, 30 июля, провёл президент России Владимир Путин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в Усолье-Сибирском. Об этом сообщает официальный сайт надзорного ведомства.
Следователям известно, что тяжелая экологическая ситуация в городе сложилась из-за того, что объекты хранения опасных отходов находятся в аварийном состоянии, а одна из цистерн, содержащая химическое вещество, разгерметизировалась, началось загрязнение окружающей среды.

«Александр Бастрыкин поручил в рамках процессуальной проверки установить все обстоятельства произошедшего, круг лиц, причастных к происшествию, а также определить ущерб, нанесённый окружающей среде», — пояснили в СКР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Усольехимпром» являлось одним из крупнейших химических предприятий в Сибири. До его остановки в 2012 году там выпускали кислород, азот, хлорные продукты, карбид кальция, эпихлоргидрин, ацетилен и поливиниловую смолу. В дальнейшем моногород Усолье-Сибирское был включён в в список территорий с наиболее сложным социально-экономическим положением в связи с негативным влиянием на его экономику процесса консервации производства на градообразующем предприятии ООО «Усольехимпром».
Ещё в июле 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова сравнила угрозу глобальной экологической катастрофы на «Усольехимпромом» с той, что возникла после аварии на Чернобыльской АЭС.
Накануне, в ходе совещания, проведённого в режиме видеоконференции, президент России Владимир Путин завил, что проблемой с накоплением ядовитых отходов на этом бывшем предприятии долгое время никто не занимался, её фактически замалчивали. Также глава государства пообещал приехать Приангарье и дал ряд конкретных поручений Правительству России и руководству Иркутской области.
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Происшествия , Видео , Экология , Светлана Родионова , Александр Бастрыкин , Владимир Путин , Правительство РФ , СКР , Усолье-Сибирское
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