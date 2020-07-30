Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат ожидает признания Ефремова виновным 

ИА Regnum 1 час назад
Адвокат ожидает признания Ефремова виновным
Фото: ТАСС
Следствием собраны все необходимые материалы, чтобы признать актёра Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в Москве. Об этом 30 июля заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
При этом юрист заявил, что не представляет, как сторона защиты Ефремова сможет доказать его невиновность.

«В деле есть все доказательства вины Ефремова. Я не знаю, что сторона защиты может преподнести. На мой взгляд, будет обвинительный приговор исходя из тех материалов дела, которые я вижу», — заявил Добровинский.

ИА Regnum: последние новости
Челябинский депутат осуждён за убийство жены на глазах у детей Челябинский депутат осуждён за убийство жены на глазах у детей В Петербурге задержали террористов, готовящих нападение на силовиков В Петербурге задержали террористов, готовящих нападение на силовиков На Камчатке обнаружили тело убитого медведем пенсионера На Камчатке обнаружили тело убитого медведем пенсионера
Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение