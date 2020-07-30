Психиатр оценил состояние расчленившей рэпера супруги

Марина Кохал, супруга участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, найденного мертвым в Санкт-Петербурге , могла расчленить его труп из-за кратковременного психического расстройства или под действием наркотиков. Об этом в интервью изданию «Инфо24» заявил психиатр и нарколог Игорь Лазарев

По его словам, в стрессовой ситуации, в том числе связанной со смертью близкого, у людей развиваются кратковременные психозы, в момент которых человек перестает отдавать отчет в происходящем.

Кроме того, поступок Кохал можно объяснить воздействием синтетических наркотиков, которые также вызывают подобные расстройства. Лазарев отметил, что у употребляющих их людей встречаются оптические, слуховые галлюцинации и провалы в памяти.

«Люди могут вступать в гомосексуальные связи, а потом не помнить ничего», — добавил эксперт.

Точную оценку действиям девушки, по его словам, можно будет дать только после результатов судебной экспертизы.

Ранее сообщалось, что следователи собрали фрагменты тела и лицо погибшего, сравнили с фотографией в паспорте и после этого идентифицировали его личность.

«При сличении головы с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения», — рассказали в СКР.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В течение месяца следователи должны получить результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти музыканта. Если она была некриминальной, то есть подтвердятся слова супруги о передозировке наркотиками, то будет принято решение о прекращении дела в связи с отсутствием события преступления.

Супругу погибшего Марину Кохал отпустили без предъявления обвинений. Она вела себя адекватно и дала последовательные показания по обстоятельствам произошедшего.