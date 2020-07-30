Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На севере Москвы поврежден магистральный газопровод 

ТАСС 29 минут назад
В Москве эвакуируют дома из-за аварии на газопроводе
Фото: РИА Новости
Магистральный газопровод поврежден при ремонте на Хорошевском шоссе в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"В районе дома 43 по Хорошевскому шоссе при ремонтных работах был поврежден магистральный газопровод. Идет эвакуация близлежащих жилых домов. Возгорания нет", — сказал собеседник агентства.

По предварительным оценкам, перекрыть подачу газа по трубе удастся в течение 15 минут. На место ЧП прибывают экстренные службы и представители власти столицы.
В пресс-службе АО "Мосгаз" сообщили, что семь домов отключены от газоснабжения из-за аварии на газопроводе.

"В связи с проведением аварийных работ на участке газопровода в районе дома №43В по Хорошевскому шоссе до 00:00 от газоснабжения будут отключены следующие дома: Хорошевское шоссе, д. 39, корп. 1, 2; Хорошевское шоссе, д. 41, корп. Г, Е; Хорошевское шоссе, д. 43, корп. А, Б, В", — сказали в пресс-службе.

Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
ТАСС: последние новости
Суд продлил до 22 января срок домашнего ареста Михаилу Ефремову Суд продлил до 22 января срок домашнего ареста Михаилу Ефремову В Керченском проливе нашли затонувшую во время патриотической акции БРДМ-2 В Керченском проливе нашли затонувшую во время патриотической акции БРДМ-2 Источник назвал причину смерти рэпера Картрайта Источник назвал причину смерти рэпера Картрайта
Происшествия , Новости Москвы , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение