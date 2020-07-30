В Москве эвакуируют дома из-за аварии на газопроводе

Магистральный газопровод поврежден при ремонте на Хорошевском шоссе в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
"В районе дома 43 по Хорошевскому шоссе при ремонтных работах был поврежден магистральный газопровод. Идет эвакуация близлежащих жилых домов. Возгорания нет", — сказал собеседник агентства.
По предварительным оценкам, перекрыть подачу газа по трубе удастся в течение 15 минут. На место ЧП прибывают экстренные службы и представители власти столицы.
В пресс-службе АО "Мосгаз" сообщили, что семь домов отключены от газоснабжения из-за аварии на газопроводе.
"В связи с проведением аварийных работ на участке газопровода в районе дома №43В по Хорошевскому шоссе до 00:00 от газоснабжения будут отключены следующие дома: Хорошевское шоссе, д. 39, корп. 1, 2; Хорошевское шоссе, д. 41, корп. Г, Е; Хорошевское шоссе, д. 43, корп. А, Б, В", — сказали в пресс-службе.