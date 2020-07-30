В Москве эвакуируют дома из-за аварии на газопроводе

"В связи с проведением аварийных работ на участке газопровода в районе дома №43В по Хорошевскому шоссе до 00:00 от газоснабжения будут отключены следующие дома: Хорошевское шоссе, д. 39, корп. 1, 2; Хорошевское шоссе, д. 41, корп. Г, Е; Хорошевское шоссе, д. 43, корп. А, Б, В", — сказали в пресс-службе.