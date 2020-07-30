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В Керченском проливе нашли затонувшую во время патриотической акции БРДМ-2 

ТАСС и ещё 2 32 минуты назад
Найдена затонувшая в Керченском проливе БРДМ-2
Фото: ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО/Вконтакте
Водолазы обнаружили на дне Керченского пролива затонувшую бронемашину БРДМ-2, начинаются работы по ее подъему, сообщается на странице межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" "ВКонтакте".
Бронемашина затонула в Керченском проливе
Бронемашина затонула 25 июля при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Находящиеся в ней шесть человек были спасены. Причиной, по словам организаторов акции, стали погодные условия: сильный боковой ветер и течение.

"Автомобиль (БРДМ) был обнаружен на глубине 8,2 м, в том квадрате, где изначально велись поиски. На данный момент поисковая стадия закончена, и сейчас мы переходим к этапу непосредственного извлечения машины из воды с помощью плавучего крана", — говорится в сообщении.

Первая акция "Керченский десант "Дорога мужества" состоялась 23 июля 2017 года. Два экипажа, один из которых женский, на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив. Дистанцию в 15 км участники преодолели за 2 часа 50 минут. Керченский десант вошел в Книгу рекордов России как "Преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2".
Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября — 11 декабря 1943 года) проводилась для освобождения города и порта Керчь, овладения портом Камыш-Бурун и дальнейшего освобождения Крыма. Это одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Ее продолжительность составила 40 суток. Итогом операции стал захват плацдарма на Крымском полуострове.
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