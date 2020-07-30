Найдена затонувшая в Керченском проливе БРДМ-2 

Водолазы обнаружили на дне Керченского пролива затонувшую 25 июля бронемашину БРДМ-2, сообщается на странице «Военно-технического общества» в соцсети «ВКонтакте».

«Автомобиль был обнаружен на глубине 8.2 метра, в том квадрате, где изначально велись поиски. На данный момент поисковая стадия закончена, и сейчас мы переходим к этапу непосредственного извлечения машины из воды с помощью плавучего крана», — говорится в сообщении.

К настоящему времени водолаз поднял с затонувшей машины флаг организации, который находился на борту во время акции.

По информации ТАСС, бронемашина затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Находящиеся в ней шесть человек были спасены. Причиной происшествия, по словам организаторов акции, стали сильный боковой ветер и течение. Вода попала в броневик, и он пошел ко дну.

Как сообщал «Рамблер», Керченско-Эльтигенская десантная операция проходила с 31 октября по 11 декабря 1943 года. Ее целью было нанесение удара северо-восточнее Керчи и Эльтигена, освобождение города и порта Керчь, овладение портом Камыш-Бурун и дальнейшее освобождение Крыма. Операция продолжалась 40 суток и стала одной из крупнейших за все время Великой Отечественной войны. Итогом операции стал захват плацдарма на Крымском полуострове.