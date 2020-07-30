Мешок с мусором убил женщину в Подмосковье 

Подмосковье во время стройки ЖК «Люберцы» на одну из рабочих упал мешок с мусором. Об этом сообщает новостной портал LIVE24.

По сообщению источника, упавший на женщину мешок с мусором весил почти 30 килограммов. Свалившись, он раздробил ей позвоночник. Врачи долго боролись за жизнь пациентки, даже провели ей 16-часовую операцию. Родные погибшей говорили, что она приходила в сознание после операционного вмешательства, однако в ночь на 30 июля женщина скончалась.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, идёт доследственная проверка.