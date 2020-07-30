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Мешок с мусором убил женщину в Подмосковье 

Вести Подмосковья и ещё 2 14 минут назад
Мешок с мусором убил женщину в Подмосковье
Фото: мобильный репортёр / АГН «Москва»
В Подмосковье во время стройки ЖК «Люберцы» на одну из рабочих упал мешок с мусором. Об этом сообщает новостной портал LIVE24.
По сообщению источника, упавший на женщину мешок с мусором весил почти 30 килограммов. Свалившись, он раздробил ей позвоночник. Врачи долго боролись за жизнь пациентки, даже провели ей 16-часовую операцию. Родные погибшей говорили, что она приходила в сознание после операционного вмешательства, однако в ночь на 30 июля женщина скончалась.
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, идёт доследственная проверка.
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Происшествия , Московская область
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