«Сидел и похрюкивал»: адвокат о Ефремове в суде 

Адвокат потерпевшей стороны в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский описал состояние актера на суде словами «сидел и похрюкивал». Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами после заседания Пресненского суда Москвы , видео опубликовано в телеграм-канале Life Shot.

Отвечая на вопрос о том, как вел себя Ефремов на заседании, Добровинский заявил, что актер показался ему сонным.

«Вчера он был бодрячком, а сегодня сидел и похрюкивал», — сказал адвокат.

Как сообщал «Рамблер», в четверг Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года и отказал его адвокатам в ходатайстве о ежедневных двухчасовых прогулках для актера.