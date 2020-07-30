Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России задержали нефтяного магната 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
В России задержали нефтяного магната
Фото: Lenta.ru
Следственный комитет (СК) России задержал президента группы «Нобель Ойл» и бывшего крупнейшего бенефициара банка «Рублев» Григория Гуревича по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.
Суд получил ходатайство следствия об аресте нефтяного магната до 20 августа. На аналогичный срок СК просит заключить под стражу Сергея Шаповала, который был членом совета директоров кредитного учреждения.
В группу «Нобель Ойл» входят несколько средних по размеру добывающих компаний, которые разрабатывают месторождения в Коми и Ханты-Мансийском автономном округе. Управляющей компанией группы является ООО «Нобель Ойл». Она и ее добывающие «дочки» проходят процедуру банкротства. У «Рублева» Банк России отозвал лицензию еще в 2018 году за неоднократные нарушения законодательства.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Последние новости
Москва официально объяснила цель задержанных в Белоруссии россиян Москва официально объяснила цель задержанных в Белоруссии россиян Трамп предложил перенести президентские выборы Трамп предложил перенести президентские выборы В отказавшейся от карантина Швеции заметили спад заражений коронавирусом В отказавшейся от карантина Швеции заметили спад заражений коронавирусом
Происшествия , Сергей Шаповал , Григорий Гуревич , СКР , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проблему замалчивали»: Путин обрушился на чиновников
«Проблему замалчивали»: Путин обрушился на чиновников
Украина оценила задержание в Белоруссии «боевиков из РФ»
Украина оценила задержание в Белоруссии «боевиков из РФ»
Cмерть расчлененного рэпера сочли убийством
Cмерть расчлененного рэпера сочли убийством
«Еще остались идиоты?»: Собчак оскорбила россиян
«Еще остались идиоты?»: Собчак оскорбила россиян
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение