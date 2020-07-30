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Экс-генерал ФСБ прокомментировал дело Сафронова 

РИА Новости 2 часа назад
Экс-генерал ФСБ прокомментировал дело Сафронова
Фото: РИА Новости
Должностные лица, которые могли предоставлять советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову информацию, которую он якобы передавал зарубежной разведке, тоже должны быть арестованы, считает член Совета по оборонной политике, генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов.

"Если у нас крайний в конце цепочки отвечает за все, то мы с вами ни один вопрос не решим. Кто предоставлял Сафронову эти сведения? Кто предоставлял? Должностные лица", — сказал он в ходе онлайн-круглого стола.

"Сейчас вместе с Сафроновым должны сидеть все те лица, которые ему эту информацию предоставляли", — сказал Михайлов.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
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Комментарии
Происшествия , Дмитрий Рогозин , Александр Михайлов , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , НАТО
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