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Сбросили на голову мешок с мусором: умерла маляр из Подмосковья 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
Сбросили на голову мешок с мусором: умерла маляр из Подмосковья
Фото: РИА Новости
В больнице скончалась маляр Надежды Колышевой, на голову которой на стройке в Люберцах сбросили 30-ти килограммовый мешок с мусором. Об этом сообщает «Лайф».
По данным издания, инцидент произошел 14 июля. Из-за неработающего строительного лифта рабочий решил выбросить мешок с мусором с 12-го этажа строящегося дома, как раз в тот момент, когда внизу проходила Надежда Колышева. От удара у женщины был серьезно поврежден позвоночник.
Врачи провели операцию, однако Надежда Колышева скончалась, заявила ее родственница.

«Ей операцию сделали, все было хорошо. Позавчера делали, шесть часов где-то. Вчера хорошо себя чувствовала, кушала. Ночью умерла. Сейчас ждем заключения, она в морге, готовим бумаги, чтобы увезти», — пояснила она.

«Рамблер» писал, что ранее работник Александровского сада скончался у кремлевской стены. 64-летний мужчина прилег отдохнуть после обеда на рабочем месте и у него случился сердечный приступ. Прибывшая на место скорая помощь оказалась бессильна, врачи смогли только констатировать смерть.
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Происшествия , Люберцы , Московская область
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