"Сергей Захаров живой, его видели с охраной"

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8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады», Захаров, скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

Сегодня в Пресненском районном суде Москвы проходит предварительное слушание по делу Ефремова. У здания суда собрались несколько поклонниц актера.

«А вы знаете, что он (Захаров. — Прим. ред.) живой? Его видели! Его видели живым с охраной! Он заходил 26 июля на (свою страницу в социальной сети. — Прим. ред.) "Одноклассники"!» — заявила одна из них.