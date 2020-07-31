Изменила с лучшим другом: россиянин расправился с женой

Житель Челябинской области , зарезавший жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, раскрыл причину убийства. Женщина не захотела говорить ему пароль от своего телефона и призналась в измене. Об этом 31-летний Александр Алексеев рассказал на суде, сообщает 74.RU.

«Когда мы ехали, я начал ревновать жену, потому что у нее был заблокирован телефон. До этого у нее никогда не было пароля на телефоне. И она мне призналась, что изменила мне с моим лучшим другом», — признался мужчина. Издание отмечает, что он раскаялся в содеянном и заявил, что не стал бы убивать жену, если бы мог «отмотать время назад».

Помощник городского прокурора Денис Бикеев, поддерживавший ходатайство о его аресте сообщил 74.RU, что Алексеев на два месяца заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 105 УК («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Жене он нанес не менее 15 ударов ножом. Одна из его дочерей, которые находились в машине на момент убийства, стала плохо говорить после случившегося, отмечает издание.

Видео, на котором Алексеев ходит вокруг окровавленного тела убитой им женщины, появилось в сети 29 июля. На опубликованных кадрах видно, как он выбросил нож в кусты и направился к машине. Передние двери машины были отрыты, задние, где находились дети, — закрыты. «Все, бездыханное тело. Двое детей в машине, маленькие», — говорит автор видео.