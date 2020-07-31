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Зарезавший жену под крики детей россиянин рассказал о причине убийства 

Lenta.ru и ещё 4 36 минут назад
Изменила с лучшим другом: россиянин расправился с женой
Фото: страница Александра Алексеева во «ВКонтакте»
Житель Челябинской области, зарезавший жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, раскрыл причину убийства. Женщина не захотела говорить ему пароль от своего телефона и призналась в измене. Об этом 31-летний Александр Алексеев рассказал на суде, сообщает 74.RU.

«Когда мы ехали, я начал ревновать жену, потому что у нее был заблокирован телефон. До этого у нее никогда не было пароля на телефоне. И она мне призналась, что изменила мне с моим лучшим другом», — признался мужчина. Издание отмечает, что он раскаялся в содеянном и заявил, что не стал бы убивать жену, если бы мог «отмотать время назад».

Помощник городского прокурора Денис Бикеев, поддерживавший ходатайство о его аресте сообщил 74.RU, что Алексеев на два месяца заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 105 УК («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Жене он нанес не менее 15 ударов ножом. Одна из его дочерей, которые находились в машине на момент убийства, стала плохо говорить после случившегося, отмечает издание.
Видео, на котором Алексеев ходит вокруг окровавленного тела убитой им женщины, появилось в сети 29 июля. На опубликованных кадрах видно, как он выбросил нож в кусты и направился к машине. Передние двери машины были отрыты, задние, где находились дети, — закрыты. «Все, бездыханное тело. Двое детей в машине, маленькие», — говорит автор видео.
В конце 2019 года на сайте Совета Федерации был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. После публикации проекта закона о домашнем насилии, в сети было размещено открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций. Авторы письма считают закон «антисемейным». В интервью «Ленте.ру» соавтор законопроекта Мари Давтян рассказала, что его обсуждение отложено до тех пор, пока не пройдет пандемия коронавируса.
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Комментарии 3
Происшествия , Александр Алексеев , Мари Давтян , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Lenta.ru , Челябинская Область
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