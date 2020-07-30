Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мать-сообщница и стирка органов: что сделали с телом Картрайта 

Павел Тиунов 45 минут назад
Расчленять тело рэпера Алексндра Юшко, более известного под псевдонимом Энди Картрайт, его супруге Марине Кохал помогала её мать, сообщает Telegram-канал Baza. По словам журналистов, следователи выяснили ещё несколько леденящих душу подробностей трагедии.
Среди них, например, тот факт, что части тела артиста были отделены профессионально. Кроме того, Кохал зачем-то засунула внутренние органы супруга в стиральную машинку и постирала их. Ещё одна странность — конечности Юшко были вывалены в соли, а на одном из предплечий эксперты обнаружили следы от захвата предположительно мужских рук.
При этом правоохранители отмечают, что женщина всеми силами пыталась удалить все следы расчленения: квартиру она тщательно отмыла, а от смрадного запаха старалась избавиться при помощи благовоний.
На допросе выяснилось, что шприц, из которого рэпер якобы ввел себе смертельную дозу наркотиков, Кохал случайно выкинула.
Примечательно, что друзья артиста отмечают его тягу к алкоголю. По их словам, проблем с запрещенными веществами у Юшко никогда не было.
Известно, что Кохал задержана, её мать отпущена под подписку о невыезде.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили останки тела 30-летнего Александра Юшко, хранящиеся в холодильнике. Его супруга 36-летняя Марина Кохал заявила, что четыре дня назад ее муж скончался от передозировки наркотиков. Женщина отметила, что решила расчленить тело супруга и спрятать его, чтобы он считался «исчезнувшим». Таким образом Кохал якобы пыталась сохранить честь супруга.
Комментарии 1
Происшествия , Видео , Александр Юшко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оценила задержание в Белоруссии «боевиков из РФ»
Украина оценила задержание в Белоруссии «боевиков из РФ»
Cмерть расчлененного рэпера сочли убийством
Cмерть расчлененного рэпера сочли убийством
«Еще остались идиоты?»: Собчак оскорбила россиян
«Еще остались идиоты?»: Собчак оскорбила россиян
Тело расчлененного рэпера отправили на экспертизу
Тело расчлененного рэпера отправили на экспертизу
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение