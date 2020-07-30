Расчленять тело рэпера Алексндра Юшко, более известного под псевдонимом Энди Картрайт, его супруге Марине Кохал помогала её мать, сообщает Telegram-канал Baza. По словам журналистов, следователи выяснили ещё несколько леденящих душу подробностей трагедии.

Среди них, например, тот факт, что части тела артиста были отделены профессионально. Кроме того, Кохал зачем-то засунула внутренние органы супруга в стиральную машинку и постирала их. Ещё одна странность — конечности Юшко были вывалены в соли, а на одном из предплечий эксперты обнаружили следы от захвата предположительно мужских рук.

При этом правоохранители отмечают, что женщина всеми силами пыталась удалить все следы расчленения: квартиру она тщательно отмыла, а от смрадного запаха старалась избавиться при помощи благовоний.

На допросе выяснилось, что шприц, из которого рэпер якобы ввел себе смертельную дозу наркотиков, Кохал случайно выкинула.

Примечательно, что друзья артиста отмечают его тягу к алкоголю. По их словам, проблем с запрещенными веществами у Юшко никогда не было.

Известно, что Кохал задержана, её мать отпущена под подписку о невыезде.