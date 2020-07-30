Криминалист Михаил Игнатов заявил, что в Московской области появились банды, которые нападают на дома в стиле 90-х. Об этом сообщает «Царьград».
О нападениях на дома Игнатов рассказал, комментируя новость о расчленении мужчины в Санкт-Петербурге.
Как писал «Рамблер», тело украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) обнаружили в квартире на Невском проспекте. СМИ сообщили, что его расчленила жена. Она задержана.
По предварительной версии, рэпер умер от передозировки, его супруга решила избавиться от тела, расчленила его и убрала останки в холодильник.
Игнатов заявил, что Санкт-Петербург давно перестал быть «бандитским», такие преступления для города редкость, однако отголоски «лихих 90-х» слышны в столичном регионе.
«Утюги опять входят в моду, насколько мне известно. Опять началось. Это по Московской области и по другим областям, когда банды озверевших гастарбайтеров врываются в богатые дома. Или это кто угодно может быть», — заявил криминалист.