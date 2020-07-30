О нападениях на дома Игнатов рассказал, комментируя новость о расчленении мужчины в Санкт-Петербурге.

Как писал «Рамблер», тело украинского рэпера Энди Картрайта ( Александр Юшко ) обнаружили в квартире на Невском проспекте. СМИ сообщили, что его расчленила жена. Она задержана.

По предварительной версии, рэпер умер от передозировки, его супруга решила избавиться от тела, расчленила его и убрала останки в холодильник.

Игнатов заявил, что Санкт-Петербург давно перестал быть «бандитским», такие преступления для города редкость, однако отголоски «лихих 90-х» слышны в столичном регионе.