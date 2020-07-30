Студент из США ударил полицейского РФ и сел на 9 лет 

Студента из Техаса Тревора Рида приговорили к 9 годам колонии общего режима за конфликт с московскими правоохранителями, сообщает РИА Новости. Решение вынес Головинский районный суд столицы.

Инцидент, как сообщал «Рамблер», произошёл в августе 2019 года. Находясь на улице, 28-летний американец поругался с двумя женщинами. В результате на место конфликта прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Рид не успокаивался, поэтому правоохранители решили задержать его и доставить в отдел. Однако студент не подчинился требованиям полицейских и ввязался с ними в потасовку. В результате молодой человек ударил одного правоохранителя и порвал мундир другому.

В суде было отмечено, что Рид в момент потасовки был пьян. В результате студента признали виновным в «применении к представителю власти насилия, опасного для жизни и здоровья».

«Суд приговорил (Рида) к 9 годам лишения свободы», — цитирует агентство слова представителя Головинского суда.