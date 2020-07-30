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Студент из США ударил полицейского РФ и сел на 9 лет 

Павел Тиунов 1 час назад
Студент из США ударил полицейского РФ и сел на 9 лет
Фото: РИА Новости
Студента из Техаса Тревора Рида приговорили к 9 годам колонии общего режима за конфликт с московскими правоохранителями, сообщает РИА Новости. Решение вынес Головинский районный суд столицы.
Инцидент, как сообщал «Рамблер», произошёл в августе 2019 года. Находясь на улице, 28-летний американец поругался с двумя женщинами. В результате на место конфликта прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Рид не успокаивался, поэтому правоохранители решили задержать его и доставить в отдел. Однако студент не подчинился требованиям полицейских и ввязался с ними в потасовку. В результате молодой человек ударил одного правоохранителя и порвал мундир другому.
В суде было отмечено, что Рид в момент потасовки был пьян. В результате студента признали виновным в «применении к представителю власти насилия, опасного для жизни и здоровья».

«Суд приговорил (Рида) к 9 годам лишения свободы», — цитирует агентство слова представителя Головинского суда.

Журналисты Telegram-канала Mash отмечают, что суд также обязал осужденного выплатить по 100 тысяч рублей каждому пострадавшему полицейскому в качестве компенсации морального вреда. При этом родственники американского студента продолжают настаивать, что дело в отношении Рида сфабриковано, и требуют от администрации США обратить внимание на несправедливый, по их мнению, приговор.
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Происшествия , Администрация США , ФСИН , РИА Новости , США
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