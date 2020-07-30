«Выглядит адекватной»: адвокат о расчленившей мужа россиянке

Супругу украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившую его тело, задержали не в рамках уголовного дела. Об этом сообщила адвокат Ирина Скурту в комментарии для телеканала "360".

Как отметила юрист, свой поступок женщина объяснила желанием скрыть тот факт, что муж скончался от передозировки наркотиками, и оставить о нем "светлую память".

"Если она никакого отношения к его смерти не имеет, то состава преступления нет. Кроме странных действий, которые противоречат здравому смыслу. Не надо ее ни в чем обвинять. Она готова пройти полиграф", — добавила Скурту.

По словам адвоката, жена Картрайтра выглядит "вполне адекватной" в общении и не создает впечатления психически больной. На каком основании женщину задержали, Скурту не знает.

Накануне вечером в квартире на Невском проспекте полицейские обнаружили труп 29-летнего мужчины. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Александр Юшко , выступающий под псевдонимом Энди Картрайт. Его супруга, находившаяся в той же квартире, заявила, что сама расчленила тело.