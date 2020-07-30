Решена судьба ребенка расчлененного рэпера

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Общий ребенок рэпера Энди Картрайта и его супруги был передан дальним родственникам.

Пара проживала в официальном браке, у них остался двухлетний ребенок.

Жена утверждает, что увидела мертвого мужа, когда пришла домой 25 июля, рядом с телом валялся шприц. Женщина не захотела, чтобы друзья, поклонники, а, главное, ребенок, узнали о причинах смерти рэпера. Именно поэтому она решила расчленить и спрятать тело.

Ранее Общественная служба новостей писала о том, что в Петербурге нашли расчлененное тело рэпера с Versus Battle. С места происшествия изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Сообщение Ребенка расчлененного рэпера с Versus Battle передали родственникам появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".