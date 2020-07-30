Основатель Versus Battle отреагировал на смерть Картрайта

Один из основателей и ведущий Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, пытался связаться с супругой скончавшегося в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта, однако попытки не увенчались успехом. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

«Написал Марине. Но, кажется, всё плохо. Новостные каналы звонят и подтверждают», — написал Тимарцев.

Помимо этого, в «реплаях» к твиту Ресторатор рассказал, что уже давно не может связаться с Энди Картрайтом.

В коммментарии «Газете.ру» Тимарцев пообещал объявить о сборе денежных средств на помощь родителям музыканта. Также он отметил, что впервые слышит о проблемах Картрайта с тяжелыми наркотиками. Помимо этого, Ресторатор в положительном ключе отозвался о супруге музыканта, отметив, что она делала всё для карьеры мужа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Петербурге обнаружено расчленённое тело рэпера Энди Картрайта из Украины. Смерть музыканта наступила предположительно из-за передозировки наркотиков, а тело скончавшегося, как предполагается, расчленила его жена.