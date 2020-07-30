Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расчленённый женой рэпер Картрайт перед смертью выложил пророческое фото 

News.ru 1 час назад
Расчленённый женой рэпер выложил пророческое фото
Фото: kararatrait/vk.com
В Сети обсуждают пророческий снимок, который расчленённый рэпер Энди Картрайт оставил в Instagram за несколько дней до своей гибели. Фото появилось на странице покойного 27 июля, хотя супруга музыканта утверждает, что он умер 26 июля.
На фото изображена рука с татуировкой — катафалком, который сопровождает надпись «Будет маловат».

Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. P. s. Приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам, — написал рэпер.

После того, как стало известно и смерти Картрайта и о том, что его тело расчленила супруга, подписчики сочли, что рэпер «как в воду глядел». Фото, по их мнению, оказалось в некотором смысле пророческим.
Один из пользователей обратил внимание на «несостыковку» в датах.
В новостях написано что 4 дня назад умер, этот пост — 3 дня назад. это фото жена постила или сфоткала уже умершего?, — поинтересовался в комментариях один из пордписчиков.
News.ru: последние новости
Найден похищенный из роддома в Ростовской области младенец Найден похищенный из роддома в Ростовской области младенец Похищенного из роддома под Ростовом новорождённого вернули матери Похищенного из роддома под Ростовом новорождённого вернули матери Взрыв в японском ресторане унёс жизнь одного человека Взрыв в японском ресторане унёс жизнь одного человека
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бесчинство»: Китай резко ответил США
«Бесчинство»: Китай резко ответил США
В московском метро встали поезда
В московском метро встали поезда
Экс-посол США описал процесс выбора преемника Путина
Экс-посол США описал процесс выбора преемника Путина
Назван единственный способ достижения мира в Донбассе
Назван единственный способ достижения мира в Донбассе
Видео
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение