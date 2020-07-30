Расчленённый женой рэпер выложил пророческое фото

В Сети обсуждают пророческий снимок, который расчленённый рэпер Энди Картрайт оставил в Instagram за несколько дней до своей гибели. Фото появилось на странице покойного 27 июля, хотя супруга музыканта утверждает, что он умер 26 июля.

На фото изображена рука с татуировкой — катафалком, который сопровождает надпись «Будет маловат».

Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. P. s. Приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам, — написал рэпер.

После того, как стало известно и смерти Картрайта и о том, что его тело расчленила супруга, подписчики сочли, что рэпер «как в воду глядел». Фото, по их мнению, оказалось в некотором смысле пророческим.

Один из пользователей обратил внимание на «несостыковку» в датах.

В новостях написано что 4 дня назад умер, этот пост — 3 дня назад. это фото жена постила или сфоткала уже умершего?, — поинтересовался в комментариях один из пордписчиков.