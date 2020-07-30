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Источник назвал причину смерти рэпера Картрайта 

ТАСС 38 минут назад
Украинский рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко), тело которого было обнаружено в квартире в центре Санкт-Петербурга, мог умереть от передозировки наркотиков. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах со ссылкой на показания задержанной сожительницы музыканта.

"По предварительным данным, задержанная обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад, предположительно, от передозировки наркотиков, умер ее сожитель", — рассказал источник в следственных органах.

По его словам, после этого сожительница не обращалась в экстренные службы и, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти. Эта информация будет проверена в ходе разбирательства, официальным ее подтверждением ТАСС пока не располагает.
Юшко является гражданином Украины, в РФ он находился без регистрации. Он выступал в Санкт-Петербурге на площадке Versus Battle под псевдонимом Энди Картрайт.
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Происшествия , Видео , Александр Юшко , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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