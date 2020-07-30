Телеканал РЕН ТВ рассказал , что рэпер Энди Картрайт, чье расчлененное тело ранее нашли в Санкт-Петербурге, скрывал жену от публики.

Как писал «Рамблер», тело украинского рэпера Энди Картрайта обнаружили в квартире на Невском проспекте. СМИ сообщили, что его расчленила жена. Она задержана.

По предварительной версии, рэпер умер от передозировки, его супруга решила избавиться от тела, расчленила его и убрала останки в холодильник. По данным СМИ, женщина объяснила, что не хотела, чтобы память Картрайта была омрачена историей с наркотиками. Близким она планировала рассказать, что муж просто исчез.

Неназванный знакомый рэпера подтвердил РЕН ТВ, что Картрайт страдал от наркозависимости. По словам собеседника канала, рэпер прятал жену от людей, ее видели только люди из его близкого окружения.