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Погибший рэпер Картрайт скрывал свою жену от фанатов 

Слово и Дело 25 минут назад
Погибший участник Versus Battle Энди Картрайт скрывал свою супругу от публики. Женщина была знакома только с близкими музыканта.
Найденный мертвым рэпер страдал наркозависимостью долгое время, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на его окружение. По данным канала, близкие Картрайта знали о его проблемах с наркотиками. Один из друзей погибшего подозревает, что расчленившая его тело жена могла употреблять запрещенные вещества вместе с ним.
Супруга Картрайта сообщила 29 июля адвокату, что ее муж скончался от передозировки наркотиков. Женщина решила расчленить его труп, чтобы без огласки избавиться от тела. Она якобы не хотела "бесславной" смерти для супруга.
Правоохранители прибыли в квартиру на Невском проспекте, где проживали супруги. Они обнаружили в холодильнике пять пакетов с останками рэпера, который был убит 25 июля.
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Происшествия , Видео , РЕН ТВ
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