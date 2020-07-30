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Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео 

Алевтина Жаркова 16 минут назад
Злостный неплательщик алиментов прокатил на капоте своего автомобиля судебного пристава в Ярославле. Работники федеральной службы по взысканию задолженностей намеривались арестовать транспортное средство у отца трех детей — должника по алиментам на сумму полмиллиона рублей.
Однако мужчина не захотел расставаться со своей иномаркой, он прыгнул в нее и намеривался скрыться от госслужащих. При этом один из них оказался на капоте машины. Но и этот факт не помешал алиментщику — он продолжал движение, подвергнув опасности не только пристава, но пешеходов. В итоге авто нарушителя удалось заблокировать, теперь ему предстоит понести ответственность за нанесение вреда здоровью приставу.
Происшествия , Видео , Ярославль
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