Тело расчлененного рэпера отправили на экспертизу

По его словам, следователи пока не будут возбуждать уголовное дело до окончания проверки, которая может продолжаться около трех месяцев. Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиками, то его жене Марине придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»). В настоящий момент она задержана на три часа для дачи объяснений.

30 июля сообщалось, что жена музыканта расчленила его тело, разложила по пакетам и сообщила, что муж скончался за четыре дня до этого от передозировки наркотиков. Она хотела спрятать тело, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.