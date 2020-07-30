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Военнослужащий Черноморского флота арестован за госизмену в пользу Украины 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Военнослужащий Черноморского флота России заключен под стражу в Севастополе за государственную измену в пользу Киева, сообщает ФСБ.

«Федеральной службой безопасности России в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», — сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Когда именно прошло задержание, не уточняется, но известно, что суд уже заключил военного под стражу.
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Происшествия , Видео , ФСБ , РИА Новости , Киев , Севастополь
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