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Военнослужащий Черноморского флота России заключен под стражу в Севастополе за государственную измену в пользу Киева , сообщает ФСБ

«Федеральной службой безопасности России в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», — сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Когда именно прошло задержание, не уточняется, но известно, что суд уже заключил военного под стражу.