Сотрудники ФСБ России задержали военнослужащего Черноморского флота по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщает РИА Новости. Моряка отправили в следственный изолятор на время расследования.
Контрразведчики опубликовали видео задержания подозреваемого. На записи видно, что для военнослужащего появление оперативников стало полной неожиданностью: ему заломали руки на улице среди бела дня и посадили в служебный микроавтобус. При этом подозреваемый просил, чтобы его не били.
В следующем эпизоде мужчину, закованного в наручники, заводят в Севастопольский военный гарнизонный суд, где ему впоследствии была избрана мера пресечения.
По данным журналистов, следователи полагают, что задержанный собирал и передавал важные сведения, составляющие государственную тайну, в Главное управление разведки украинского министерства обороны Украины. В отношении него было возбуждено уголовное дело о «госизмене».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что российские контрразведчики обвинили в шпионаже в пользу Украины жителя Крыма Ивана Яцкина Мужчина якобы собирал информацию и передавал ее сотрудникам украинских спецслужб. В настоящее время Яцкин находится в следственном изоляторе «Лефортово». Если впоследствии в суде будет доказана его вина, то ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.