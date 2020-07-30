Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму моряка обвинили в шпионаже в пользу Украины 

Павел Тиунов и ещё 2 17 минут назад
Сотрудники ФСБ России задержали военнослужащего Черноморского флота по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщает РИА Новости. Моряка отправили в следственный изолятор на время расследования.
Контрразведчики опубликовали видео задержания подозреваемого. На записи видно, что для военнослужащего появление оперативников стало полной неожиданностью: ему заломали руки на улице среди бела дня и посадили в служебный микроавтобус. При этом подозреваемый просил, чтобы его не били.
В следующем эпизоде мужчину, закованного в наручники, заводят в Севастопольский военный гарнизонный суд, где ему впоследствии была избрана мера пресечения.
По данным журналистов, следователи полагают, что задержанный собирал и передавал важные сведения, составляющие государственную тайну, в Главное управление разведки украинского министерства обороны Украины. В отношении него было возбуждено уголовное дело о «госизмене».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что российские контрразведчики обвинили в шпионаже в пользу Украины жителя Крыма Ивана Яцкина Мужчина якобы собирал информацию и передавал ее сотрудникам украинских спецслужб. В настоящее время Яцкин находится в следственном изоляторе «Лефортово». Если впоследствии в суде будет доказана его вина, то ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Комментарии 95
Происшествия , Видео , ФСБ , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Среди задержанных под Минском оказались украинцы
Среди задержанных под Минском оказались украинцы
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
Видео
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение