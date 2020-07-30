Контрразведчики опубликовали видео задержания подозреваемого. На записи видно, что для военнослужащего появление оперативников стало полной неожиданностью: ему заломали руки на улице среди бела дня и посадили в служебный микроавтобус. При этом подозреваемый просил, чтобы его не били.

В следующем эпизоде мужчину, закованного в наручники, заводят в Севастопольский военный гарнизонный суд, где ему впоследствии была избрана мера пресечения.

По данным журналистов, следователи полагают, что задержанный собирал и передавал важные сведения, составляющие государственную тайну, в Главное управление разведки украинского министерства обороны Украины. В отношении него было возбуждено уголовное дело о «госизмене».