ФСБ показала видео задержания военнослужащего Черноморского флота, подозреваемого в государственной измене. Ролик в четверг, 30 июля, публикует РИА Новости
На кадрах видно, как к подозреваемому подбегают сотрудники спецназа. Он кричит — «мужики не бейте!» После этого мужчину сажают в синий микроавтобус и доставляют его в Севастопольский гарнизонный военный суд.
Мужчина передавал разведке Украины сведения, составляющие государственную тайну. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд избрал военнослужащему меру пресечения в виде ареста. В настоящий момент мужчина находится в СИЗО. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.