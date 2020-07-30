ФСБ показала видео задержания военнослужащего Черноморского флота, подозреваемого в государственной измене. Ролик в четверг, 30 июля, публикует РИА Новости

На кадрах видно, как к подозреваемому подбегают сотрудники спецназа. Он кричит — «мужики не бейте!» После этого мужчину сажают в синий микроавтобус и доставляют его в Севастопольский гарнизонный военный суд.